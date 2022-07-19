Из школьной программы уберут произведения российских и советских (кроме украинских) авторов.
Такое решение было принято рабочей группой при Министерстве образования по обновлению содержания учебных программ по зарубежной литературе.
Итого, из учебных программ уберут:
1. Все произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева и Некрасова.
2. Все произведения Булгакова.
3. Басни Крылова, рассказы Чехова и Короленко.
4. Фантастику Беляева («Человек-амфибия») и Грина.
5. Стихи о войне с нацистской Германией 1941-45 годов (в том числе Окуджавы и Симонова).
6. "Бабий Яр" Кузнецова и "А зори здесь тихие" Васильева.
7. "Ревизор", "Нос" и "Шинель" Гоголя.
8. Былину "Илья Муромец и Соловей-Разбойник» и весь раздел «Былины».