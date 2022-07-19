ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Из школьной программы уберут произведения всех росийских и советских авторов

2022-07-19 14:32

Из школьной программы уберут произведения российских и советских (кроме украинских) авторов.

Такое решение было принято рабочей группой при Министерстве образования по обновлению содержания учебных программ по зарубежной литературе.

Итого, из учебных программ уберут:

1. Все произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева и Некрасова.

2. Все произведения Булгакова.

3. Басни Крылова, рассказы Чехова и Короленко.

4. Фантастику Беляева («Человек-амфибия») и Грина.

5. Стихи о войне с нацистской Германией 1941-45 годов (в том числе Окуджавы и Симонова).

6. "Бабий Яр" Кузнецова и "А зори здесь тихие" Васильева.

7. "Ревизор", "Нос" и "Шинель" Гоголя.

8. Былину "Илья Муромец и Соловей-Разбойник» и весь раздел «Былины».