Коронавирус видео Путин заявил, что готов показать Украине "настоящую декоммунизацию"

2022-02-21 21:30

 

Российский лидер сказал, что готов показать Украине, что означает "настоящая декоммунизация".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что коммунистический лидер Владимир Ленин со своими соратниками создали Украину. Об этом он сказал вечером в понедельник, 21 февраля, в своем обращении к россиянам.

По его словам, современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией.

"Ее так и можно назвать - Украина имени Ленина, который насильно туда запихнул Донбасс. И теперь там свергают памятники Ленину и проводят декоммунизацию. Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устраивает. Мы готовы вам показать, что такое настоящая декоммунизация", - заявил Путин.

Также Путин сделал ряд других скандальных заявлений:

  • Украина никогда не имела традиций собственной государственности
  • Радикалы воспользовались недовольством людей коррупцией и довели Майдан до государственного переворота
  • Их поддерживали западные силы. Крупные суммы нагло переводились на банковские счета лидеров оппозиции
  • Радикалы, захватившие власть, организовали настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий
  • Мы поименно знаем тех, кто ответствен за трагедию в Одессе. И сделаем все, чтобы их покарать
  • Майдан не приблизил Украину к демократии. Спустя 8 лет после событий страна расколота
  • У людей на Украине нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Им приходится выживать.
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