ВОЙНА В Украине видео В Украине создадут новый орган – Совет по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации

2022-06-09 11:34

В Украине создадут новый орган – совет по вопросам дерусификации, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации".

Как указано в сообщении на странице украинского Минкульта в Facebook, в задачи нового Совета будет входить обсуждение вопросов демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого, "призванных закреплять в Украине российские пропагандистские нарративы". При этом решения должны будут приниматься в диалоге с органами местного самоуправления и обществом.

Как пояснили в Министерстве культуры, из-за полномасштабного российского вторжения в Украине "значительно активизировался запрос на замену советского и российского наследия украинским".