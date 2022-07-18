ВОЙНА В Украине "Ни одна из сторон не сможет выдержать больше этого": адмирал США спрогнозировал сроки окончания войны в Украине

2022-07-18 20:00

 

Война в Украине, начатая Россией во главе с диктатором Путиным, может закончиться четыре-шесть месяцев и превратиться в своеобразный замороженный конфликт.

Такое мнение высказал американский адмирал, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Об этом пишет издание Insider.

Комментируя войну, он отметил мужественное сопротивление украинцев в противостоянии с российскими захватчиками. По его словам, военные планы Путина оказались не слишком эффективными.

Кроме того, Ставридис отметил, что российскому диктатору не удалось получить те территории, которые были в первоначальных планах Кремля.

"Я вижу, что это будет подобно концу Корейской войны – то есть перемирие, милитаризованная зона между двумя сторонами, продолжающаяся враждебность, своего рода замороженный конфликт. Этого следует ожидать в период от четырех до шести месяцев. Ни одна из сторон не сможет выдержать гораздо больше этого", – заявил Ставридис.

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