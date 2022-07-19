ВОЙНА В Украине россияне пошли в наступление на Славянском направлении: ВСУ встретили врага плотным огнем

2022-07-19 16:00

 

На Славянском направлении россияне пытались пойти в наступление, но военные отбросили их назад.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска. Осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Большой Комышувахи, Долины, Чепиля, Дубравного, Новониколаевки и других. После авиационного удара неподалеку Гусаровки, оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. Наши воины встретили врага плотным огнем и отбросили захватчиков назад", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении противник осуществлял обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спорный, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудар вблизи Верхнекаменского.

"Враг вел штурмовые действия вблизи Спорного, успеха не имел, отошел. Пытается вести наступление в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Углегорская ТЭС, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестовое и Зайцево. Авиационные удары зафиксировано в районе Углегорской ТЭС, Майорская, Торецка, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровское", - добавили в ведомстве.

Все попытки штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.

На Авдеевском, Новопавловском и запорожском направлениях активных действий противник не вел. Нанес авиаудар вблизи Каменки.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что на текущем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, не отдавая приоритет захвату Славянска.

 

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