ВОЙНА В Украине Военная помощь идет: ЕС согласовал пятый пакет поддержки Украины — подробности

2022-07-19 18:00

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в интересах Украины согласован пятый пакет военной помощи в размере 500 млн евро. Таким образом, общая сумма поддержки Киева возросла до 2,5 млрд евро.

Об этом Шарль Мишель написал в Twitter.

«Европа продолжает работать ради мира и защиты наших ценностей. Я приветствую политическое соглашение Совета ЕС по пятому траншу для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Поддержка ЕС военным оборудованием для Вооруженных сил Украины сейчас составляет 2,5 миллиарда евро. Европа поддерживает Украину», — отметил глава ЕС.

Напомним, Европейский союз принял решение о выделении Киеву нового пакета финансирования в размере 9 млрд евро после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Затем, 1 июля Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о решении предоставить Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. А 12 июля уже Совет Евросоюза поддержал выделение €1 млрд макропомощи Украине для поддержки экономики страны. Кроме того, Евросоюз работает над предоставлением Украине второго транша в размере 8 миллиардов евро.