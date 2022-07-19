ВОЙНА В Украине У путина дилемма: защищаться под Херсоном или наступать на Донбасс, – Минобороны Британии

2022-07-19 19:30

 

Оккупанты ощущают дефицит эффективных боевых сил и предстали перед дилеммой: укреплять оборону на Херсонщине или разворачивать резервы для атаки на Донетчине

По данным британской военной разведки, российской армии сложно поддерживать эффективную наступательную боевую силу, и проблема боеспособности, вероятно, становится для оккупантов все острее.

Кроме серьезной нехватки личного состава, российские командующие сталкиваются со сложным выбором между разворачиванием резервов на Донбассе или защитой от украинских контратак в юго-западном направлении Херсона, говорится в сводке Минобороны Великобритании на утро 19 июля.

Британское министерство обороны добавляет, что ближайшая политическая цель кремля состоит в том, чтобы захватить всю Донецкую область, но, хотя российские силы все еще могут добиться дальнейших территориальных достижений, их "оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными".

"Россия продолжает привлекать к своему наступлению на Донбассе номинально шесть отдельных армий. В полном составе перед вторжением эти формирования были созданы численностью около 150 тысяч человек", – говорится в отчете.

Напомним, 18 июля украинские воины нанесли удар по очередному составу оккупантов в Бериславском районе Херсонской области.

 

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