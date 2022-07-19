ВОЙНА В Украине "Имеем полное право": эксперт рассказал, могут ли ВСУ уничтожить Крымский мост

2022-07-19 22:00

Жданов подчеркнул, что Крымский мост – территория Украины, незаконно аннексированная Россией.

Украина имеет полное право нанести удар по Крымскому мосту, соединяющему оккупированный полуостров с Россией.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Мы имеем полное право, если сегодня-завтра возникнет вопрос, дадут нам ракеты — наносить удары по Крымскому мосту или нет. Вообще никаких сомнений — просто нанести удары и все", — отметил он.

Жданов подчеркнул, что Крымский мост – территория Украины, незаконно аннексированная Российской Федерацией, и украинские территориальные воды.

"Мост упирается в наш берег от нашего берега 12 морских миль – это почти 20 километров – это наша территория. Это наши территориальные воды. Здесь вообще никаких вопросов нет. Мы просто будем проводить контрнаступательную операцию для освобождения наших территорий до границ 1991 года, которые признал весь мир", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что украинская разведка получила и выложила в Сеть подробную техническую документацию Керченского моста.

Напомним, спикер президента РФ Владимира Путина заявил, что об "угрозах" относительно Крымского моста знают, однако не принимают во внимание. По словам Пескова, безопасность Крыма и моста гарантирована российскими военными.