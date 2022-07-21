ВОЙНА В Украине видео В Мариуполе оккупанты прекратили эксгумацию тел погибших - теперь только за деньги

2022-07-21 14:29

Оккупанты остановили эксгумацию тел погибших в Мариуполе. Теперь ее делают только за деньги, - сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Эксгумация полностью остановлена. Теперь, не стесняясь, оккупанты прямо говорят, что эксгумация только за деньги. Все решение проблем мариупольцев превращаются в бизнес", - отметил он.

По словам Андрющенко, в городе продолжают расти стихийные кладбища.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник зафиксировал значительное увеличение территории захоронений возле Мариуполя.

 

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