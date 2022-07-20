ВОЙНА В Украине Николаев закроют на несколько дней: власти назвали причину

2022-07-20 19:30

 

Власти Николаева сообщили о закрытии города на время для поиска вероятных коллаборантов, за задержание которых глава ОВА пообещал плату в размере 100 долларов за каждого.

Об этом в своем видеообращении к народу заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в среду, 20 июля.

По его словам, было получено 18 писем о возможной деятельности коллаборантов и предателей, которые обрабатываются и проверяются на достоверность. Именно поэтому властям необходимо будет пару дней, чтобы максимально отработать все данные.

"Город закроем на день или два. Об этом вместе с военными мы сообщим заблаговременно, чтобы люди могли закупить еду, воду и имели возможность спланировать свои действия. И отработаем необходимые адреса, за которыми наблюдаем", - сказал Ким.

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