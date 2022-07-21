ВОЙНА В Украине Европа продолжает давление на агрессора: ЕС утвердил седьмой пакет санкций против рф

2022-07-21 16:00

 

Еврокомиссия утвердила очередной, седьмой пакет санкций против России – Москва должна понять, что в случае продолжающейся агрессии по отношению к Украине, ЕС будет давить на РФ столько, сколько потребуется.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем Twitter-аккаунте в четверг, 21 июля.

Стоит отметить, что почти неделей ранее, она публиковала свое предложение об усилении санкций против РФ из-за ее агрессии по отношению к Украине.

"Жестокая война России против Украины не ослабевает. Поэтому мы предлагаем сегодня усилить наши жесткие санкции ЕС против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию", - говорится в сообщении от 15 июля.

Сегодня же, 21 июля президент Еврокомиссии заявила, что государства-члены согласились на усиление и продление санкций ЕС против Кремля.

"Я приветствую это. Это мощный сигнал Москве: мы будем давить столько, сколько потребуется", - написала Урсула фон дер Ляйен.

subscriber subscriber

Еще по теме

Медведев вслед за лавровым заявил о намерении "расширить" войну против Украины

2022-07-21 19:00

фото Какие мины ставят в Украине оккупанты - запомните и покажите детям!

2022-07-21 09:31

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил коллаборантов - что ждет работавших на врага

2022-07-21 08:26

Стало известно, когда Украина уничтожит черноморский флот рф

2022-07-20 11:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

россия спешит с подготовкой "референдумов" в Украине, аннексировать территории хотят в середине сентября – Bloomberg

2022-07-21 20:00

Разведка предупредила об угрозе со стороны Беларуси: в чем причина

2022-07-21 19:30

Медведев вслед за лавровым заявил о намерении "расширить" войну против Украины

2022-07-21 19:00

Британия передаст Украине артиллерию, РЛС и сотни беспилотников, - Уоллес

2022-07-21 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

россия спешит с подготовкой "референдумов" в Украине, аннексировать территории хотят в середине сентября – Bloomberg 2022-07-21 20:00
Разведка предупредила об угрозе со стороны Беларуси: в чем причина 2022-07-21 19:30
Медведев вслед за лавровым заявил о намерении "расширить" войну против Украины 2022-07-21 19:00
Британия передаст Украине артиллерию, РЛС и сотни беспилотников, - Уоллес 2022-07-21 18:30