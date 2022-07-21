ВОЙНА В Украине Британия передаст Украине артиллерию, РЛС и сотни беспилотников, - Уоллес

2022-07-21 18:30

Великобритания в ближайшие недели передаст Украине артиллерию, радиолокационные станции и беспилотники.

Об этом сообщает The Guardian.

Как заявил министр обороны Бен Уоллес, очередной пакет военной помощи будет включать десятки единиц артиллерии, более 1 600 противотанковых комплексов, 50 000 артиллерийских снарядов противобатарейные радиолокационные системы и сотни беспилотников.

Издание отмечает, еще в прошлом месяце премьер Борис Джонсон обещал Киеву поддержку на 1 млрд фунтов стерлингов. В общей сложности с начала полномасштабной войны британская помощь достигла отметки в 2,3 млрд фунтов.

На сайте британского правительства опубликовали конкретный перечень вооружений, которые будут переданы Украине:

- более 20 самоходных гаубиц M109

- 36 буксируемых артиллерийских орудий L119

- более 50 000 боеприпасов для артиллерии советских времен

- радиолокационные системы (количество не указано)

- более 1 600 противотанковых комплексов (типа NLAW и Javelin)

- беспилотники, в том числе сотни барражирующих боеприпасов

Напомним, ранее сообщалось, что в США не исключают, что в скором времени Украина может получить истребители американского производства.

До этого Вашингтон анонсировал передачу еще четырех ракетных систем HIMARS.