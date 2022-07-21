ВОЙНА В Украине Медведев вслед за лавровым заявил о намерении "расширить" войну против Украины

2022-07-21 19:00

России якобы нужно отодвинуть украинских бойцов не только от оккупированного Донбасса. А подальше от этих территорий.

Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше", - говорит Медведев.

Заявление Лаврова

Напомним, что с похожим заявлением вчера выступил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, тот сказал, что якобы география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за пределы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Как трактуют это в Украине

В украинской разведке объясняют, что слова Лаврова о том, что РФ "меняет географию" войны свидетельствует о намерение врага решить так называемый "статус" оккупированных территорий Украины.

Речь идет, в частности, о Херсонской области и части Запорожской.

Сообщается, что сейчас кремлевская власть якобы решает, как сделать для международного сообщества этот процесс, так сказать, "более прозрачным".

Между тем западные политики уже активно реагируют на эти заявления РФ.

В частности, в Госдепе США заявили, что расширение военного внимания России в Украине с целью аннексии других частей страны за пределами так называемых "ДНР" и "ЛНР" - это то, о чем предупреждала администрация президента США Джо Байдена.

Тем временем в МИД Германии считают заявление Лаврова новой российской пропагандой.