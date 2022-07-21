ВОЙНА В Украине Оккупанты затащили взрывчатку и тяжелую технику в машинный зал ЗАЭС - Энергоатом

2022-07-21 21:30

Оккупанты затащили по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно: "Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится на данный момент совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где находится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора".

Детали: В Энергоатоме предупредили, что техника захватчиков перекрыла доступ к пожарным средствам энергоблока. В случае возникновения пожара, например из-за детонации боекомплекта, масштабы трагедии могут быть такими, как на ЧАЭС.

Что предшествовало: 20 июля оккупанты требовали от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.

Энергоатом призвал международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага.