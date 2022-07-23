ВОЙНА В Украине ВСУ уже ликвидировали 39 240 захватчиков: потери врага по состоянию на 23 июля

2022-07-23 11:30

 

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 39 240 российских оккупантов. Об этом 23 июля сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За сутки украинские военные ликвидировали около 240 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

- танки – 1708 (+4);

- боевые бронированные машины – 3929 (+9);

- артиллерийские системы – 864 (+1);

- РСЗО – 253 (+2);

- средства ПВО – 113;

- самолеты – 221;

- вертолеты – 188;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1);

- крылатые ракеты – 167;

- корабли/катера – 15;

- автомобильная техника и автоцистерны – 2820 (+17);

- специальная техника – 72.

"Наибольшие потери противник понес на краматорском, криворожском и бахмутском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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