Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 39 240 российских оккупантов. Об этом 23 июля сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.
За сутки украинские военные ликвидировали около 240 российских захватчиков.
Другие потери противника составили:
- танки – 1708 (+4);
- боевые бронированные машины – 3929 (+9);
- артиллерийские системы – 864 (+1);
- РСЗО – 253 (+2);
- средства ПВО – 113;
- самолеты – 221;
- вертолеты – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1);
- крылатые ракеты – 167;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2820 (+17);
- специальная техника – 72.
"Наибольшие потери противник понес на краматорском, криворожском и бахмутском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.