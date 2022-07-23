ВОЙНА В Украине Агрессор рф ударил по Кропивницкому 13-ю ракетами: есть погибшие и раненые

2022-07-23 11:00

 

Российские оккупанты ударили 13-ю ракетами по Кропивницкому Кировоградской области утром, 23 июля. В результате пострадали военный аэродром и один из объектов “Укрзализныци”, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в официальном Telegram-канале.

 Дым над Кропивницким после взрывов

 “Сегодняшнее утро с вражескими прилетами, 13 ракет. Они попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром “Канатово” и в один из объектов “Укрзализныци”. Есть погибшие и раненые“, – написал он.

По словам Райковича, было выпущено восемь ракет “Калибр” морского базирования и пять ракет Х-22 из самолета ТУ-22М3.

На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.

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