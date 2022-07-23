Работала штурмовая авиация. ВСУ уничтожили почти сотню оккупантов на юге за сутки

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на юге и каждый день уничтожают врага. Российские оккупанты 22 июля потеряли много живой силы и техники.

Отмечается, что штурмовая авиация и вертолеты ВСУ нанесли четыре удара по двум опорным пунктам противника в Херсонской области и по скоплению захватчиков в Николаевской области.

Зафиксированы потери врага в количестве:

93 оккупантов;

реактивной системы залпового огня "Град";

3 БТР-82;

2 самоходных мощных пушек "Пион";

6 единиц автотехники;

1 склада с боеприпасами.

В ОК "Юг" также добавили, что в штормовом Черном море продолжают находиться 2 российских ракетоносца с 16 "Калибрами". Кроме этого, количество больших десантных кораблей противника увеличилось до двух.