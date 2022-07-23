ВОЙНА В Украине HIMARS и ударные беспилотники: США объявили о новой помощи Украине

2022-07-23 19:00

 

Президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине, чтобы помочь бороться с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Направить 175 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине", - говорится в сообщении Белого дома.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для прессы рассказал, что новый пакет помощи включает:

- 4 системы HIMARS, о которых накануне говорил шеф Пентагона;

- 36 тысяч артиллерийских боеприпасов;

- некоторые противотанковые системы.

Также, как рассказал Кирби, украинские военные получат 580 дронов PhoenixGhost. Их выделит Пентагон. Вместе с беспилотниками общий размер пакета помощи достигает 270 млн долларов.

Ранее США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS.

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