ВОЙНА В Украине Пенсионеры могут получить 2220 гривен доплаты к пенсии: как оформить

2022-07-23 22:00

Помощь будут выплачивать международные организации

Украине пострадавшие от российской агрессии и незащищенные слои населения, в том числе и пенсионеры, могут оформить дополнительную денежную помощь, которую будут выплачивать международные организации.

Для этого Минсоцполитики создало специальную платформу - єДопомога.

Подать заявку на денежную помощь можно по ссылке https://edopomoga.gov.ua, выбрав при переходе по ней пункт "Выплаты от международных организаций", а далее "Заполнить заявку на помощь", указав реквизиты счета в формате IBAN.

Отметим, что введенные данные сначала передаются на проверку Минсоцполитики, а само решение о предоставлении выплат и их сумме принимают международные организации.

В течение трех месяцев пенсионеры, заявку которых приняли, будут получать пособие в размере 2220 гривен. То есть, только за три месяца человек получит 6 660 гривен. Деньги будут приходить на счет, реквизиты которого будут указаны в заявке.