ВОЙНА В Украине В США сказали, сколько HIMARS может получить Украина

2022-07-24 14:00

Союзники намерены увеличить арсенал РСЗО украинской армии в несколько раз, сообщил американский конгрессмен.

Соединенные Штаты Америки и другие страны-партнеры готовы передать Украине столько установок HIMARS, сколько смогут. Сейчас цель - 25-30 РСЗО. Об этом заявил глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит в интервью Радио Свобода, обнародованном в субботу, 23 июля.

"Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", - сказал конгрессмен.

Смит отметил, что это будут HIMARS и несколько систем MLRS из Великобритании и других государств.

Напомним, Минобороны России заявляет, что российские оккупанты "уничтожили" установки HIMARS в Украине. В США опровергли заявление страны-агрессора, подчеркнув, что украинская армия продолжает эффективно использовать все переданные ей РСЗО такого типа.