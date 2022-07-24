ВОЙНА В Украине ВСУ вероятно начали контрнаступление в Херсонской области, - ISW

2022-07-24 15:00

Украинские военные, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области, но публичная информация о ходе и темпах контрнаступления будет ограниченной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань 23 июля заявил, что украинские силы захватили неназванные населенные пункты в Херсонской области, но призвал жителей Украины хранить молчание о ходе контрнаступления до официальных заявлений украинских властей.

Днем ранее неназванный высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил также, что ВСУ отбили неуказанные части оккупированных войсками РФ сел около Херсона. У российских властей также нет стимула сообщать о территориальных приобретениях Украины.

Напомним, что недавно в оккупированном Херсоне прогремел взрыв. Местные жители сообщили, что это могло произойти в карьере возле нефтезавода.