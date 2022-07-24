Нужны координаты роССийских войск. ГУР обратилось к жителям Энергодара
2022-07-24 19:00
Украинская разведка призывает жителей Энергодара (Запорожская область) предоставить координаты оккупационных войск и коллаборантов.
Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки.
В частности, жителей Энергодара и близлежащих территорий просят предоставить следующую информацию:
- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами)
- места жительства руководящего состава оккупационных войск (геопривязка с координатами)
- места расположения и маршруты передвижения военной техники
- точные данные местных коллаборантов (адрес проживания и нахождения, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и после)
"Вместе выгоним оккупантов с родной земли", - говорится в сообщении.