ВОЙНА В Украине Нужны координаты роССийских войск. ГУР обратилось к жителям Энергодара

2022-07-24 19:00

 

Украинская разведка призывает жителей Энергодара (Запорожская область) предоставить координаты оккупационных войск и коллаборантов.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки.

В частности, жителей Энергодара и близлежащих территорий просят предоставить следующую информацию:

  - точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами)
 
 - места жительства руководящего состава оккупационных войск (геопривязка с координатами)
 
 - места расположения и маршруты передвижения военной техники
 
 - точные данные местных коллаборантов (адрес проживания и нахождения, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и после)

"Вместе выгоним оккупантов с родной земли", - говорится в сообщении.
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