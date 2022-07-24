ВОЙНА В Украине Нужны координаты роССийских войск. ГУР обратилось к жителям Энергодара

2022-07-24 19:00

Украинская разведка призывает жителей Энергодара (Запорожская область) предоставить координаты оккупационных войск и коллаборантов.



Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки.



В частности, жителей Энергодара и близлежащих территорий просят предоставить следующую информацию:



- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами) Украинская разведка призывает жителей Энергодара (Запорожская область) предоставить координаты оккупационных войск и коллаборантов.Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки.В частности, жителей Энергодара и близлежащих территорий просят предоставить следующую информацию:- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами)

- места жительства руководящего состава оккупационных войск (геопривязка с координатами)

- места расположения и маршруты передвижения военной техники

- точные данные местных коллаборантов (адрес проживания и нахождения, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и после)



"Вместе выгоним оккупантов с родной земли", - говорится в сообщении.