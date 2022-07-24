ВОЙНА В Украине В оккупированной Кадиевке разрушена казарма с российскими военными. Потери уточняются, - Гайдай

2022-07-24 12:00

 

Силы обороны Украины наносят противнику потери по всем направлениям, где идут активные боевые действия. Западная же артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу.

Это подчеркивает начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только на Луганщине. Много успешных попаданий и на Донетчине, что не позволяет врагу атаковать интенсивнее. Скажу больше - каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть", – говорит Сергей Гайдай.

В частности, вчера в Кадиевке разрушениям подверглись помещения, где находились российские военные. Утраты уточняются.

А вблизи Лисичанска, по словам Гайдая, наши артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, только что прибывших на ротацию.

"А именно, отряд сахалинского ОМОНа, по приказу Кремля прибывший на войну в Украину. Уничтожены по меньшей мере 12 спецназовцев врага. Многие россияне ранены", - подтверждает он ранее обнародованную информацию.

Впрочем, оккупанты продолжают применять штурмовую и армейскую авиацию, продолжают ракетный и артиллерийский террор мирного населения.

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