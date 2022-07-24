ВОЙНА В Украине На Краматорском направлении войскам рф нанесли значительные потери. Оккупанты в панике отошли, - Генштаб ВСУ

2022-07-24 18:00

На Бахмутском направлении войска РФ пытаются создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения.

"Слава Украине! Идут сто пятидесятые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг обстрелял село Стариковое Сумской области. Продолжается воздушная разведка пограничного участка в Черниговской и Сумской областях беспилотными летательными аппаратами.

На Слобожанском направлении подразделения противника всеми имеющимися средствами продолжают удерживать подразделения Сил обороны от продвижения вглубь временно занятой территории.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Базалиевка, Гусаровка, Русская Лозовая, Уды, Малиновка и ряда других. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнего Салтова.

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Дибровного, Большой Камышевахи, Новой Дмитровки и других. Возле Богородичного силами разведывательной группы пытался обнаружить слабые места в обороне наших войск. Противник обезврежен.

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Краматорском и Бахмутском направлениях, продолжаются попытки установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы в частности в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закотное, Григоровка, Выемка и Звановка. Нанес авиаудар у Спорного.

Штурмовыми действиями по разным направлениям пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери. Оккупанты в панике отошли.

На Бахмутском направлении противник пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут. Обстреливал наши войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Майского, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по Покровскому и Новолуганскому.

Оккупанты снова, уже по разным направлениям, попытались штурмовать территорию Углегорской ТЭС. Снова безуспешно и с потерями.

Разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне наших войск на направлениях Соледара и Покровского. Обнаружены и обезврежены.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опросное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое Поле, Белогорье и многих других. Нанес авиаудары вблизи Красногоровки и Каменки.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки беспилотными летательными аппаратами. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения.

Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия, и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в сводке.