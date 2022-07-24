ВОЙНА В Украине ВСУ "минуснули" 4 склада боеприпасов и 3 базы оккупантов - Братчук

2022-07-24 22:00

 

Украинские воины плодотворно поработали на Донбассе и Херсонщине.

Вооруженные силы Украины продолжают "демилитаризовывать" "вторую армию мира". За прошедшие сутки было ликвидировано несколько складов боеприпасов и баз оккупантов.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

В частности, украинские воины "минуснули" 4 склада боеприпасов и 3 базы оккупационных войск РФ. Артиллерия мощно отработала по тылам захватчиков в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Уничтожено:

  • базу и БК в Кадиевке на Луганщине;
  • БК в Донецке;
  • БК в Макеевке Донецкой области;
  • базу в Таврийске на Херсонщине;
  • БК и базу в Горловке Донецкой области.

Напомним, на днях стало известно о поражении склада боеприпасов в Кадиевке (бывший Стаханов), Луганская область. Детонация длилась два часа после попадания.

Также ранее Арестович сообщил о три "большие накрытие" вражеских позиций и анонсировал новые удары: "Пошла работа. Первых три больших навеса. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше".

 

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