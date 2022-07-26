Украинским беженцам в Польше будут выдавать электронный вид на жительство - как получить документ «Diia pl»

Украинским беженцам в Польше планируют выдавать электронный документ «Diia pl».
Он позволит подтвердить законное пребывание на территории Польши и позволит путешествовать в пределах ЕС, а также пересекать его внешние границы.
Это первый полностью цифровой вид на жительство в ЕС.
Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat (его можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS).
Чтобы получить документ необходимо:
- наличие PESEL (польский аналог украинского идентификационного кода)
- получить электронную подпись для создания кабинета (выдается после обращения в одно из территориальных управлений).
Документ Diia.pl позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.