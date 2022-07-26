Мир Украинским беженцам в Польше будут выдавать электронный вид на жительство - как получить документ «Diia pl»

2022-07-26 15:37

Украинским беженцам в Польше планируют выдавать электронный документ «Diia pl».

Он позволит подтвердить законное пребывание на территории Польши и позволит путешествовать в пределах ЕС, а также пересекать его внешние границы.

Это первый полностью цифровой вид на жительство в ЕС.

Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat (его можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS).

Чтобы получить документ необходимо:

- наличие PESEL (польский аналог украинского идентификационного кода)

- получить электронную подпись для создания кабинета (выдается после обращения в одно из территориальных управлений).

Документ Diia.pl позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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