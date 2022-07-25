ВОЙНА В Украине В Пентагоне уже рассматривают возможность передать Украине новейшие истребители

2022-07-25 13:32

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Пентагон почав попередню оцінку можливості передання Україні сучасних винищувачів.

За його словами, міністерство оборони США здійснює «певну попередню оцінку щодо доцільності потенційного надання Україні винищувачів».

Водночас представник Білого дому застеріг, що це не станеться швидко з урахуванням того, наскільки складними ці літаки є в керуванні.

"Інтегрування й керування будь-якого літака, особливо вдосконаленого винищувача, є складною річчю", – додав Кірбі.

Коментуючи питання строків надання Україні сучасних винищувачів, він наголосив, що йдеться тільки про попередню оцінку і "це не те, що станеться найближчим часом".