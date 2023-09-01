ВОЙНА В Украине Румыния и Нидерланды подписали директиву о подготовке украинских пилотов F-16

2023-09-01 19:31

Румыния и Нидерланды подписали директиву о планах в одном из учебных центров в Румынии создать базу для тренировки пилотов F-16, а также для обслуживания этих самолетов.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Укринформ.

"Сегодня во время неформального совета министров обороны мы начнем с Украины. Для Нидерландов очень важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку для Украины в ее борьбе против российской агрессии. Нидерланды и Румыния вчера подписали директиву о предоставлении тренировок и услуг по обслуживанию F-16 в одном из учебных центров Румынии. Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран и, безусловно, со стороны всех европейских стран, которые являются участниками коалиции F-16", - отметила Кайса Оллонгрен.

Сообщается, что также европейские члены правительства обсудят пути укрепления европейской обороны и совместную работу в рамках Стратегического компаса ЕС, согласованного более года назад.

Напомним, что три страны согласились предоставить Украине F-16. При этом авиационная коалиция сейчас насчитывает 14 стран, и "их количество увеличивается от недели к неделе".

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