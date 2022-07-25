ВОЙНА В Украине Враг пытался выйти на границу Луганщины - Гайдай

2022-07-25 16:00

 

Атаки велись сразу по трем направлениям. Ни одна не увенчалась успехом и закончилась потерями для оккупантов.

Войска РФ пытались выйти на границу Луганской области с трех сторон и повсюду отошли. Об этом 25 июля сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донбасса, но пока "замерли" в нашей области. Погибают, так и не увидев соседнего региона", - отметил он.

Атакуют сразу по нескольким направлениям: Верхнекаменка - Верхнекаменское, Белогоровка - Верхнекаменское и Верхнекаменка - Ивано-Дарьевка на Донетчине.

"По всем этим направлениям россияне не только не продвинулись, но и недосчитались навсегда оставшихся в украинской земле бойцов", - подчеркнул Гайдай.

За последние сутки враг выпустил три ракеты по населенным пунктам области, совершил три массированных артиллерийских атаки, два длительных минометных обстрела. Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление.

Ранее сообщалось, что ВСУ разбили под Лисичанском элитный отряд российских спецназовцев.

 

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