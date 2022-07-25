ВОЙНА В Украине Появление HIMARS в Украине посеяло страх в информационном пространстве рф - ISW

2022-07-25 23:00

 

Аналитики отметили, что оккупанты признали, что появление этого оружия стало поворотным моментом в войне

Успешные удары HIMARS по российским складам и командным пунктам оккупантов посеял страх. В информационном пространстве РФ стали бояться провала в войне против Украины.

Об этом сообщает Institute for the Study of War.

Аналитики отмечают, что с российских СМИ назвали появление в Украине установок HIMARS поворотным моментом в войне. Появляются сообщения, что удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное и, возможно, необратимое влияние на российское наступление в будущем.

В связи с этим захватчикам приходится прибегать различные тактики укрытия от HIMARS, в том числе маскировку и постоянное изменение местоположения. Данные меры не дают российским оккупантам проводить массированные артиллерийские обстрелы.

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