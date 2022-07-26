ВОЙНА В Украине видео Сколько времени проходит от объявления о передаче вооружения США до ее выхода на линию фронта

2022-07-26 14:32

В Пентагоне озвучили, сколько времени проходит от объявления о передаче вооружения до ее поставки на линию фронта в Украине.

С момента принятия решения по передаче американского вооружения до начала его передачи проходит всего 48-72 часов, а на передовой это оружие появляется уже через неделю.

Также он отметил, Пентагон крайне внимательно следит за обеспечением ВСУ боеприпасами.

Вопрос угрозы какого-либо дефицита не стоит, поскольку в США традиционно все просчитывается на много ходов вперед.

В то время как орки бездумно перебрасывают технику для ликвидации и живую силу на убой.

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