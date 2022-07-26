В Пентагоне озвучили, сколько времени проходит от объявления о передаче вооружения до ее поставки на линию фронта в Украине.
С момента принятия решения по передаче американского вооружения до начала его передачи проходит всего 48-72 часов, а на передовой это оружие появляется уже через неделю.
Также он отметил, Пентагон крайне внимательно следит за обеспечением ВСУ боеприпасами.
Вопрос угрозы какого-либо дефицита не стоит, поскольку в США традиционно все просчитывается на много ходов вперед.
В то время как орки бездумно перебрасывают технику для ликвидации и живую силу на убой.
.