ВОЙНА В Украине видео Сколько времени проходит от объявления о передаче вооружения США до ее выхода на линию фронта

2022-07-26 14:32

В Пентагоне озвучили, сколько времени проходит от объявления о передаче вооружения до ее поставки на линию фронта в Украине.

С момента принятия решения по передаче американского вооружения до начала его передачи проходит всего 48-72 часов, а на передовой это оружие появляется уже через неделю.

Также он отметил, Пентагон крайне внимательно следит за обеспечением ВСУ боеприпасами.

Вопрос угрозы какого-либо дефицита не стоит, поскольку в США традиционно все просчитывается на много ходов вперед. 

В то время как орки бездумно перебрасывают технику для ликвидации и живую силу на убой.

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ВСУ пресекли штурмы и отбросили оккупантов под Краматорском и Бахмутом, - Генштаб 2022-07-26 16:30
видео роССийские самолеты утром выпустили 13 ракет по Затоке, - Воздушные силы 2022-07-26 16:00