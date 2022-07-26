ВОЙНА В Украине видео роССийские самолеты утром выпустили 13 ракет по Затоке, - Воздушные силы

2022-07-26 16:00

Российские войска сегодня утром атаковали район Затоки (Одесская область). Всего вражеской авиацией было выпущено 13 ракет.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

"По нашей информации, то, что произошло рано утром - были нанесены удары самолетами Су-35 и Су-30 с акватории Черного моря. Базирование самолетов - аэродром "Ахтубинск". Около половины пятого были тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х-59, вылетело 5 ракет преимущественно по Одесской области, район Затоки и другие места", - рассказал Игнат.

При этом он отметил, что уже через полчаса после этого сразу же 10 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли еще восемь ударов ракетами Х-22 из акватории Черного моря.

"Уже в районе 5:00, через полчаса, сразу же 10 самолетов Ту-22М3, это дальние бомбардировщики, район их базирования - на севере от Украины, аэродром "Шайковка", Россия. Они перелетели в акваторию Черного моря и оттуда тоже нанесли 8 ударов ракетами Х-22. Преимущественно тоже по Одесской области, район Затоки, где находится всем известный мост", - сообщил Игнат.