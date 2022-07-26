ВОЙНА В Украине В США дали прогноз, может ли американское оружие переломить ход войны в Украине

2022-07-26 17:30

Оружие, предоставленное Украине западными партнерами, уже переломило ход войны. Оно помогло замедлить наступление русских оккупантов и уничтожить десятки вражеских складов с боеприпасами.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит. По его словам, США и союзники стремятся предоставить ВСУ столько реактивных систем залпового огня, сколько они могут обеспечить.

Чиновник объяснил, что сейчас Украина имеет 12 установок "HIMARS" и скоро получит еще 4. Также на вооружении ВСУ находятся несколько "MLRS" и современные гаубицы.

"Все это оружие уже значительно изменило ситуацию. Они притупили российский наступательный потенциал. Сейчас мы должны вытеснить их с украинской территории и вернуть их туда, где они были до 24 февраля", – отметил Смит.

Он добавил, что в США знают о том, что Украина нуждается в 50 РСЗО, но сразу такое количество техники поставить достаточно сложно.

"Сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и др.. Мы будем стараться предоставить так много, как сможем", – заверил Смит.