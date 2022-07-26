ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили еще 170 оккупантов и семь танков: названы новые потери роССии

2022-07-26 18:30

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 870 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери России на 26 июля ориентировочно составили: