ВСУ уничтожили еще 170 оккупантов и семь танков: названы новые потери роССии
2022-07-26 18:30
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 870 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери России на 26 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 39 870 (+170) человек ликвидировано;
- танков - 1737 (+7);
- боевых бронированных машин - 3959 (+9);
- артиллерийских систем - 880 (+4);
- РСЗО - 258 (+1);
- средства ПВО - 117 (+1);
- самолетов - 222 (+0);
- вертолетов - 189 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 722 (+3);
- крылатые ракеты - 174 (+4);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3);
- специальной техники - 75 (+2).