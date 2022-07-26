ВОЙНА В Украине Спецоперация по плану: ЕС продлил санкции против роССии

2022-07-26 20:30

Европейский союз принял решение продлить свои санкции против россии еще на шесть месяцев, до конца января 2023 года. Это санкции, которые впервые были введены в 2014 году и были значительно расширены после вторжения рф в Украину в феврале этого года, сообщает сайт Евросоюза.

«Сегодня Совет ЕС решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительные меры, принятые против определенных секторов российской экономики», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на дестабилизирующие действия россии в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года «в свете неспровоцированной и неоправданной военной агрессии россии против Украины».

«В настоящее время санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши», — добавили в Совете ЕС.

Также стало известно, что 26 июля, власти Великобритании расширили список лиц, находящихся под санкциями из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. В него добавлены 42 человека, в том числе 29 глав российских регионов, министр юстиции россии Константин Чуйченко и британский видеблогер Грэм Филлипс, сотрудничавший с российскими государственными каналами RT и «Звезда».

Под санкции, в частности, попали губернаторы Московской, Брянской, Курской, Свердловской, Самарской, Челябинской областей и глава Коми. Кроме того, в список попали российские чиновники Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов, назначенные в так называемые «правительства» вооруженных группировок на востоке Украины.

Под санкции также попал главный редактор российского государственного информационного агентства Sputnik International Антон Анисимов и племянники уже попавшего под санкции российского миллиардера Алишера Усманова.

Всем им будут заморожены британские активы, если они у них есть. Британские санкции исполняются также несколькими международными юрисдикциями, в которых регистрируются офшорные компании, например, островом Мэн. Многочисленные расследования показывали, что офшоры часто используются высокопоставленными российскими чиновниками для регистрации компаний, владеющих имуществом по всему миру.