ВОЙНА В Украине Около 80 единиц: рф стягивает тяжелое вооружение в сторону Херсона

2022-07-26 21:00

 

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне стянули около 80 единиц техники в сторону Херсона. Об этом он сообщил в Telegram.

«Оккупанты перекидывают тяжелую военную технику. Через Мелитополь в сторону Херсона проехали 3 колонны – около 80 единиц техники» , — отметил Федоров.

Он добавил, что россияне не выпускают людей с временно оккупированных территорий и хотят использовать их как живой щит. В частности, на блокпосте в Васильевке находятся более 5000 человек.

Жителей Мелитополя оккупанты запугивают тем, что в случае отступления будут взрывать инфраструктуру и сжигать дома.

subscriber subscriber

Еще по теме

Уничтожены более 15 баз отдыха: новые детали ракетного удара рф по Одесской области

2022-07-26 19:00

Великобритания вводит новые санкции на импорт угля и нефти из рф - стали известны точные даты

2022-07-26 11:33

Появление HIMARS в Украине посеяло страх в информационном пространстве рф - ISW

2022-07-25 23:00

Перелом наступил: ВСУ смогут деоккупировать Херсонскую область еще до сентября

2022-07-25 21:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украина получит секретные дроны Phoenix Ghost от США

2022-07-26 22:00

видео "Нашу бригаду трусами обозвали": оккупант рассказал матери, как подрались роССийские генералы

2022-07-26 21:30

Около 80 единиц: рф стягивает тяжелое вооружение в сторону Херсона

2022-07-26 21:00

Спецоперация по плану: ЕС продлил санкции против роССии

2022-07-26 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украина получит секретные дроны Phoenix Ghost от США 2022-07-26 22:00
видео "Нашу бригаду трусами обозвали": оккупант рассказал матери, как подрались роССийские генералы 2022-07-26 21:30
Около 80 единиц: рф стягивает тяжелое вооружение в сторону Херсона 2022-07-26 21:00
Спецоперация по плану: ЕС продлил санкции против роССии 2022-07-26 20:30