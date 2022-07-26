ВОЙНА В Украине Около 80 единиц: рф стягивает тяжелое вооружение в сторону Херсона

2022-07-26 21:00

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне стянули около 80 единиц техники в сторону Херсона. Об этом он сообщил в Telegram.

«Оккупанты перекидывают тяжелую военную технику. Через Мелитополь в сторону Херсона проехали 3 колонны – около 80 единиц техники» , — отметил Федоров.

Он добавил, что россияне не выпускают людей с временно оккупированных территорий и хотят использовать их как живой щит. В частности, на блокпосте в Васильевке находятся более 5000 человек.

Жителей Мелитополя оккупанты запугивают тем, что в случае отступления будут взрывать инфраструктуру и сжигать дома.