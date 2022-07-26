ВОЙНА В Украине Украина получит секретные дроны Phoenix Ghost от США

2022-07-26 22:00

 

Украинские защитники получат новые дроны-камикадзе Phoenix Ghost от США. Их свойства остаются в секрете. Об этом сообщили в Минобороны США.

Детали

По данным ведомства, США передадут украинским военным около 580 БПЛА Phoenix Ghost.

"Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам получить и законтрактовать у производителей дополнительные мощности. А с Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала", – сказал высокопоставленный чиновник США.

Дополнение

Дрон-камикадзе Phoenix Ghost действительно можно назвать секретным, поскольку даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала характеристики этого БПЛА.

По информации Defence Express, более подробную информацию о дроне в разное время рассказывали пресс-секретарь США Джон Кирби и член правления Aevex генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептул.

По их словам, дрон обладает следующими характеристиками:

  • предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования;
  • схож с Switchblade (дроном-камикадзе);
  • может взлетать вертикально;
  • разрабатывался по заказу воздушных сил США;
  • время полета – около 6 часов;
  • оснащен инфракрасной камерой.
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