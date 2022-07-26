Украина получит секретные дроны Phoenix Ghost от США

Украинские защитники получат новые дроны-камикадзе Phoenix Ghost от США. Их свойства остаются в секрете. Об этом сообщили в Минобороны США.
Детали
По данным ведомства, США передадут украинским военным около 580 БПЛА Phoenix Ghost.
"Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам получить и законтрактовать у производителей дополнительные мощности. А с Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала", – сказал высокопоставленный чиновник США.
Дополнение
Дрон-камикадзе Phoenix Ghost действительно можно назвать секретным, поскольку даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала характеристики этого БПЛА.
По информации Defence Express, более подробную информацию о дроне в разное время рассказывали пресс-секретарь США Джон Кирби и член правления Aevex генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептул.
По их словам, дрон обладает следующими характеристиками: