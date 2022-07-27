ВОЙНА В Украине В ВСУ рассказали, почему резко возрос процент перехваченных и уничтоженных ракет рф

2022-07-27 10:29

Показатель сбивания ракет рашистов в настоящее время улучшился благодаря человеческому фактору. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он также отметил, что Воздушные силы ВСУ пока еще не получили дальнобойные системы ПВО.

"Эффективность достигается именно благодаря человеческому фактору, потому что, к сожалению, мы еще не получили то вооружение, о котором меряем – это дальнобойные и средней дальности системы противовоздушной обороны", - отметил он.

Представитель Воздушных сил ВСУ также добавил, что личный состав получил новый опыт. Кроме того, улучшилось взаимодействие между подразделениями, система оповещения и принятия решений.

"Пока от партнеров у нас есть только переносные ЗРК разных типов, которые тоже довольно активно работают при сбытии воздушных целей оккупанта", - добавил Игнат.

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