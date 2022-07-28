Экономика Е-Работа: Украинцы подали уже более 5 тысяч заявок на гранты для развития бизнеса

2022-07-28 08:26

Украинцы подали более 5 тысяч заявок на гранты еРабота, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В этом месяце мы запустили программу еРабота, которая предусматривает выдачу безвозвратных грантов для создания нового бизнеса. За этот небольшой промежуток времени уже было получено более 5 тысяч заявок. Сейчас они обрабатываются, и уже в ближайшее время первые почти 500 грантов будут согласованы", - сказал премьер.

Также он сообщил, что по программе найма на работу переселенцев уже трудоустроены около 9 тысяч человек.

Также правительство продолжаем выплаты по другим социальным программам, в частности, пенсии в июле уже профинансированы на 100%, добавил премьер.

Отметим, на проект еРабота выделили 16 млрд гривен. Ожидается, что он позволит каждому, кто имеет желание, навыки и план, запустить собственное дело, расширить свой малый или средний бизнес, а также начать новую карьеру.