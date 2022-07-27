ВОЙНА В Украине ВСУ освободили еще два населенных пункта в Херсонской области

2022-07-27 16:30

 

ВСУ освободили от оккупантов Андреевку и закрепились в Лозовом Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг».

«Поражены четыре опорные пункты врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного. Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ставленник оккупантов Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки Вооруженных сил Украины.

 

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