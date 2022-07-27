ВОЙНА В Украине Потери рф в войне против Украины превысили 40 тыс. человек: уничтожено 1738 танков

2022-07-27 17:00

За время полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 40 тысяч человек. Также украинские военнослужащие уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

В течение суток 26 июля было ликвидировано около 200 российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Бойцы ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 12 боевых бронированных машин, один танк и три артиллерийских системы российской армии. За время войны РФ потеряла уже 1738 танков, 3971 ББМ и 833 артсистемы.

Кроме того, российские захватчики потеряли 258 единиц реактивных систем залпового огня и 117 средств противовоздушной обороны.

Защитники Украины сбили за время войны 222 вражеских самолетов и 190 вертолетов. Также пошли на дно 15 российских кораблей и катеров.

Помимо этого было ликвидировано 726 российских беспилотников оперативно-тактического уровня, 174 крылатые ракеты, 2847 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 75 единиц спецтехники.

За сутки 26 июля наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

Напомним, защитники Украины отбили шесть штурмовых попыток оккупантов в Луганской области. Враг применяет ракетные удары, но продолжает нести потери.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия пытается проводить штурмовые действия на востоке Украины. В частности, попытки продвижения были зафиксированы в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой области.