ВОЙНА В Украине Гауляйтер Стремоусов устроил истерику из-за удара ВСУ по Антоновскому мосту и заявления Зеленского

2022-07-27 17:30

Оккупационный "замглавы" Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил удары украинских защитников по Антоновскому мосту. Он устроил истерику, заявив, что это "не повлияет на войну".

Так, Стремоусов заявил, что мост действительно поврежден и перекрыт для движения. "Ночью действительно был нанесен удар HIMARS ("кхаймерсами" – в исполнении коллаборанта. – Ред.). Еще раз заявляем: это стреляют не украинцы, а американские специалисты", – померещилось гауляйтеру.

Стремоусов также попытался убедить, что "на исход боевых действий это никак не влияет, а контрнаступление ВСУ – бесполезно".

Он также заистерил из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Херсонщина может быть освобождена от оккупантов уже в течение 3-6 недель.

Стремоусов четырежды за несколько минут повторил, что удар по Антоновскому мосту "ни на что не влияет", по-видимому, убеждая самого себя. Также он заверил, что у военных РФ есть понтонные переправы и они воспользуются ими.

Как сообщалось ранее, ночью 27 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту, по которому оккупанты поставляют во временно оккупированный Херсон вооружение и технику. "Власти" поспешили заявить, что повреждений нет, однако мост закрыли и вскоре признали, что удар нанесен.

В ВСУ заявили, что попадания были "филигранными", и показали оккупантам, что им светит.

Появилось фото разрушенного пролета Антоновского моста