ВОЙНА В Украине ВСУ решительно отбивают штурмы на нескольких направлениях, оккупанты вынуждены бежать

2022-07-27 18:00

Украинские военные решительно отбивают штурмы российских оккупантов на нескольких направлениях. В частности, враг безуспешно вел штурм в районе Верхнекаменского и отошел.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку Кривой Луки, Закитного, Спорного, Григоровки, Татьяновки и других населенных пунктов. Враг нанес авиаудар возле Серебрянки. Активно задействовал БпЛА. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял районы Николаевки, Толстодубово, Волфиного, Сеньковки и ряда других населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Шевелевка, Краснополье и многих других. С помощью приведенных через водные преграды понтонных переправ пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений.

На Славянском направлении противник осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Долина, Чепиль, Большая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка и других.

В районах Семигорья и Кодемы на Бахмутском направлении продолжаются боевые действия.

"На Бахмутском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру, в частности в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка. Вел стрелковые бои в районе населенного пункта Соледар, успеха не имел. Провел разведку боем возле Семигорья. Потерпел огневое поражение и потери и отошел", - информирует Генштаб.

В Херсонской области противник вел штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имел и отошел. Отмечается, что на Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения войск Сил обороны.

Для ведения воздушной разведки активно враг использует БпЛА.

"Осуществил систематические обстрелы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Токаревого, Киселевки, Партизанского, Кавказа, Лозового, Прибугского, Поляны и Лупаревого. Нанес авиаудары возле Любомировки и Новониколаевки. Противник вел штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имел, отошел", - сообщает Генштаб.

Также отмечается, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задания по ведению разведки, нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины, а также блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

В то же время на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Карловка, Опытное, Угледар, Гуляйполе, Каменское и ряда других. В районе Павлограда зафиксирован вражеский БпЛА.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что события, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа. А боевые действия до конца года снизятся до минимума.