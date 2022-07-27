ВОЙНА В Украине Цели путина в Украине потерпели неудачу, - Конгресс США

2022-07-27 21:00

 

Группа законодателей США от Республиканской и Демократической партий посетила Украину.

Конгрессмены встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, провели встречу с депутатами Верховной Рады Украины, а также посетили Бучу, Ирпень и другие районы под Киевом.

Двухпартийную делегацию возглавил Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит. В поездке приняли участие сопредседатель украинского кокуса Майк Куигли, конгрессмен Майкл Уолтц, конгрессвумен Элисса Слоткин и конгрессвумен Майки Шерил.

«У нас состоялись плодотворные дискуссии о влиянии западной помощи на войну и о том, что Соединенные Штаты и Конгресс могут сделать, чтобы продолжать поддерживать украинскую борьбу за демократию», – говорится в опубликованном заявлении сопредседателя украинского кокуса в Палате представителей Майка Куигли.

«Мое послание президенту России Путину ясно: ваши цели в Украине потерпели неудачу. Если вы продолжите это незаконное нападение, Россия будет только еще больше изолирована и унижена. Украина и ее союзники не будут колебаться», – добавил американский законодатель.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото На 152-й день войны Светлана Крюкова купила себе новый «Мерседес»-купе стоимостью 6 млн - СМИ

2022-07-27 10:04

Украина получит секретные дроны Phoenix Ghost от США

2022-07-26 22:00

Словакия может передать Украине истребители МиГ-29

2022-07-26 20:00

Правительство Украины обратилось к США для предоставления "газового ленд-лиза"

2022-07-26 19:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Эрдоган заявил, что путин предложил сотрудничество с производителем Bayraktar – CNN Türk

2022-07-27 22:00

Цели путина в Украине потерпели неудачу, - Конгресс США

2022-07-27 21:00

фото роССийские войска сбили собственный боевой вертолет в Херсонской области, - Генштаб

2022-07-27 20:30

У Зеленского призвали роССиян покинуть Херсон: третьего предупреждения не будет

2022-07-27 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Эрдоган заявил, что путин предложил сотрудничество с производителем Bayraktar – CNN Türk 2022-07-27 22:00
Цели путина в Украине потерпели неудачу, - Конгресс США 2022-07-27 21:00
фото роССийские войска сбили собственный боевой вертолет в Херсонской области, - Генштаб 2022-07-27 20:30
У Зеленского призвали роССиян покинуть Херсон: третьего предупреждения не будет 2022-07-27 20:00