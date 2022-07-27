ВОЙНА В Украине Эрдоган заявил, что путин предложил сотрудничество с производителем Bayraktar – CNN Türk

2022-07-27 22:00

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин обращался к нему с предложением о сотрудничестве с турецкой компанией Baykar, которая производит ударные дроны Bayraktar. Об этом сообщает CNN Türk.

Согласно сообщению, Эрдоган рассказал о предложении Путина на заседании центрального исполнительного комитета правящей Партии справедливости и развития.

"Путин говорит: "Давайте работать вместе с Baykar". ОАЭ сделали мне предложение: "Мы можем построить здесь завод Baykar", — сказал Эрдоган.

- 19 июля исполнительный директор Baykar Халюк Байрактар в комментарии CNN заявил, что компания никогда не поставляла свою продукцию России и не будет этого делать впредь.

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