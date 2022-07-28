ВОЙНА В Украине роССия ведет войну на истощение против Украины, есть ключевой "барометр", – Майкл Кофман

2022-07-28 22:00

Военный эксперт американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что спустя 5 месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину война начала идти "на истощение". По его мнению, именно потери техники и личного состава стали ключевым "барометром" противостояния.

Эксперт также подчеркнул, что жертвы и потери техники будут в значительной степени определять "долгосрочную устойчивость военных усилий" российских и украинских сил. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Американский эксперт объяснил, что война в сегодняшнем виде намного больше определяется интенсивным использованием артиллерии и огневой мощи. Кофман считает, что ни одна из сторон "не может набрать обороты".

Кроме того, эксперт говорит, что российская оккупационная армия потратила огромные силы после продолжающихся с апреля попыток захватить города на востоке Украины.

"Там, где российские войска продвигались вперед, этот прогресс был постепенным, украинские силы могли проводить тактический отвод достаточно последовательно", – сказал Кофман.

Он отметил, что российская армия еще может бросить в бой большое количество техники. Однако качество и уровень оснащенности этого вооружения крайне низок.

"У России все еще есть достаточно много техники на складах. Это верно. Но по качеству и технологическому уровню это значительный шаг назад по сравнению с тем, с чего начинали войну. Проблема истощения важна. Я считаю справедливым сказать, что в ключевых категориях они потеряли 30 процентов активных бронетанковых сил", – отметил эксперт.

Вместе с тем он объяснил, что Вооруженные силы Украины также сталкиваются с проблемой истощения. В частности, Кофман говорит, что Украине сейчас важно избежать проблем с деградацией своих военных способностей.

"Вызов не такой же. Но, несмотря на это, существует подобная долгосрочная проблема для Украины, следует избежать деградации Вооруженных сил. Потому что понятно, что в ходе войны Украина также потеряла ряд своих лучших подразделений, вынужденных заменить мобилизованными людьми и лицами, имеющими ограниченную базовую подготовку", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что пока на фронте оккупационные войска России сосредоточили усилия на продвижении на Донбассе, страна-агрессор продолжает массированно бомбить мирные населенные пункты практически во всех частях Украины. Жесткими нападениями на гражданское население она делает ставку на войну на истощение.

Напомним, аналитик Макс Ротерсман заявил, что война России против Украины не похожа на любую другую, она не является войной на истощение. Запад должен обеспечить победу Украины как можно скорее, продолжая помогать ей оружием.