ВОЙНА В Украине Близится к 100 тысячам. В США назвали общие потери ВС рф в Украине

2022-07-28 17:30

 

В Палате представителей администрация Байдена сообщила, что Россия привлекла более 80% сухопутных войск для вторжения. Они увязли и устали.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, враг потерял свыше 75 000 человек. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на отчет в Палате представителей.

С момента вторжения количество убитых и раненых российских войск превышает 75 000 человек. Указывается, что к вторжению привлекли более 80% всех сухопутных войск. Украинские военные сейчас ищут дополнительные ресурсу для проведения контрнаступления на юге страны до прихода зимы.

"Нас проинформировали, что более 75 000 россиян были убиты или ранены (в Украине), что огромно. Они задействовали огромное количество солдат, более 80% их сухопутных войск увязли, и они устали", — сообщила журналистам Элиза Слоткин от демократов.

Добавим, что авторы не указывают, это вместе с пророссийскими прокси "Л/ДНР" и частными военными компаниями или же речь идет исключительно о регулярной армии. Если только ВС РФ, то вместе с прокси и ЧВК потери могут быть еще большими.

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