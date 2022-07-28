ВОЙНА В Украине Контрнаступление ВСУ вблизи Херсона набирает обороты, армия рф уязвима - разведка Британии

2022-07-28 18:00



Контрнаступление Украины на Херсонщине набирает обороты. ВСУ создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона. Позиции русских войск на правобережье Херсона выглядят очень уязвимыми после успешных атак украинских войск на мосты через Днепр, которые армия РФ использует для поставок.

К таким выводам пришли в британской разведке, передает в Twitter Минобороны Великобритании.

Как сообщили в ведомстве, Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить мосты через Днепр, через которые осуществлялось снабжение русской армии на правобережье Херсонщины. Один из них, 1 000-метровый Антоновский мост вблизи Херсона, был поврежден на прошлой неделе.

Известно, что 27 июля 2022 года Украина ударила по нему снова, и очень вероятно, что сейчас он непригоден для использования.

"49-я армия РФ имеет очень уязвимый вид на западном берегу Днепра, а Херсон, который является наиболее значимым в политическом плане населенным пунктом, оккупированный Россией после 24 февраля, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий", - утверждают разведчики.

Британцы отмечают, что потеря Херсона, наиболее политически значимого города под оккупацией, значительно подорвала бы попытки России изображать успех.

Напомним, 27 июля начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные силы Украины сегодня ночью нанесли точечные удары по Антоновскому мосту возле оккупированного Херсона.

Впоследствии временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий сообщил, что Антоновский мост не разрушен, но из-за нанесенных разрушений передвигаться по нему невозможно.

По его словам, ночью ВСУ нанесли высокоточные удары по мосту, и из-за разрушения теперь уничтожены логистические и транспортные пути оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что деоккупация территорий будет происходить всеми доступными Украине инструментами. По Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области он отметил, что конечно, все они будут восстановлены, но уже нашими силами.

"Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле", - подчеркнул Зеленский.