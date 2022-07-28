ВОЙНА В Украине Сил у Украины хватит: в Минобороны США озвучили сроки освобождения Херсона

2022-07-28 20:30

Украинское контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. У Украины достаточно сил, чтобы освободить Херсон и территорию вокруг него до конца сентября.

Такое мнение высказал Крис Догерти, бывший чиновник министерства обороны США, который ныне является старшим научным сотрудником вашингтонского Аналитического центра новой американской безопасности (CNAS), пишет "Радио Азаттык".

Он отметил, что после последнего удара ВСУ по Антоновскому мосту, ситуация с логистикой российской армии на правом берегу Днепра ухудшилась.

"Я думаю, если определить целью контрнаступательных действий Херсон и территорию вокруг него, возможно, они могут быть успешными до конца сентября", — прогнозирует Крис Догерти.

Военный эксперт Юрий Федоров считает, что военное руководство РФ оказалось перед тяжелым выбором. Сейчас они могут либо покинуть Херсон, либо перебросить часть сил с Донбасса на южное направление, что в обоих случаях приведет к большим провалам на фронте.