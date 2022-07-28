ВОЙНА В Украине Блинкен впервые поговорит с Лавровым после роССийского вторжения в Украину

2022-07-28 19:00

 

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым впервые после начала войны в Украине более пяти месяцев назад.

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Первый дипломат США заявил в среду, что ожидает звонка со своим российским коллегой на этой неделе, чтобы обсудить «существенное предложение», чтобы попытаться освободить двух неправомерно задержанных американцев — Пола Велана и Бритни Гринер.

Он также планирует обсудить недавно подписанное соглашение о транзите украинского зерна через Черное море.

Выступая на пресс-конференции в Госдепартаменте, Блинкен заявил, что не будет вести переговоры об Украине во время телефонного разговора с Лавровым, повторив, что они "не будут обсуждать Украину без Украины".

Напомним

Сейчас Сергей Лавров посещает страны Африки.

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